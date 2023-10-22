Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 19:00.
Олександрія – Колос, ФК Олександрія
22 жовтня 2023, 09:21
У поєдинку 11 туру української Прем'єр-ліги Колос із Ковалівки в гостях мінімально обіграв Олександрію (1:0).
Єдиний та переможний м'яч був забитий на 45 хвилині, а його автором став Валерій Лучкевич.
Також зазначимо, що з 54 хвилини команда Ярослава Вишняка грала у меншості після вилучення Кирила Попова, який отримав пряму червону картку.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Олександрія — Колос у 11 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Олександрія – Колос 0:1
Гол: Лучкевич, 45.
Олександрія: Єрмаков — Савченко (Плакса 64), Логінов, Мартинюк — Ковалець (Погорілий 25), Смирний (Скорко 64), Шостак (Кулаковський 88), Михайленко — Сігеєв, Шулянський (Джевані 64), Калітвінцев.
Колос: Фесюн — Ємець, Чорноморець, Бондаренко, Бурда — Лучкевич, Мілько (Богданов 79), Демченко (Салабай 90+5), Дієго Каріока (Безбородько 66), Ільїн (Болбат 66) — Попов.
Попередження: Савченко, Логінов — Бондаренко.
Вилучення: Попов, 54 (пряма червона).