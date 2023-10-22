Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 19:00.

У поєдинку 11 туру української Прем'єр-ліги Колос із Ковалівки в гостях мінімально обіграв Олександрію (1:0).

Єдиний та переможний м'яч був забитий на 45 хвилині, а його автором став Валерій Лучкевич.

Також зазначимо, що з 54 хвилини команда Ярослава Вишняка грала у меншості після вилучення Кирила Попова, який отримав пряму червону картку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Олександрія — Колос у 11 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Олександрія – Колос 0:1

Гол: Лучкевич, 45.

Олександрія: Єрмаков — Савченко (Плакса 64), Логінов, Мартинюк — Ковалець (Погорілий 25), Смирний (Скорко 64), Шостак (Кулаковський 88), Михайленко — Сігеєв, Шулянський (Джевані 64), Калітвінцев.

Колос: Фесюн — Ємець, Чорноморець, Бондаренко, Бурда — Лучкевич, Мілько (Богданов 79), Демченко (Салабай 90+5), Дієго Каріока (Безбородько 66), Ільїн (Болбат 66) — Попов.

Попередження: Савченко, Логінов — Бондаренко.

Вилучення: Попов, 54 (пряма червона).