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Скандальна ситуація продовжує набирати обертів.

Батько півзахисника Шахтаря U-19 Олександра Роспутька Юрій Роспутько розповів, що його син перебуває на росії, куди втік після матчу Юнацької ліги УЄФА проти Антверпена (2:1).

"Поки що я не можу повідомити причину, чому Сашко втік із Шахтаря. Я можу сказати, що в росії йому точно буде безпечніше.

Інформація про прохання політичного притулку — неправда. Мій син його не просив. Він просто подасть документи на російський паспорт, як це зробив би на своїй батьківщині в Донецьку.

Зараз Сашка в жодній команді чекати не варто. Він дуже втомився від усього. Він розслаблюється і відпочиває поки що, а там подивимося",— слова Роспутька-старшого наводить російська пропагандистська агенція REGNUM.

Нагадаємо, гравець молодіжної команди Шахтаря зник після матчу з Антверпеном в Юнацькій лізі УЄФА. Після цього з'явилась інформація про те, що він міг втекти до рф.