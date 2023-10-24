Україна

Хавбек рівненського клубу поділився своїми думками після гри з Рухом.

Півзахисник рівненського Вереса Дмитро Кльоц прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти львівського Руху (2:5).

"Дуже важко працював, щоб сьогодні повернутись на поле. Мене трошки мучили і старі, і нові травми. Але, слава богу, сьогодні зіграв. Як зіграв – не знаю, нехай оцінюють тренери, вболівальники. Я намагався залишити на полі свій максимум.

Обговорювали ситуацію у роздягальні після недільної гри. Будемо робити висновки, працювати над собою і намагатися вилазити з цього дна. Ми по-чоловічому поговорили. Майже кожен футболіст висловився, тренерський штаб озвучив свою думку. Ми беремо на себе відповідальність, виходимо на футбольне поле, представляємо моє рідне місто. Тому кожен з нас має відповідати за свої вчинки. Дай Бог — ця серйозна розмова принесе результат у майбутньому.

Рух — молода, агресивно і фізично сильна команда. Вони продемонстрували хороший футбол. До того ж, їм щастило в деяких епізодах. Тому це й виглядало так, що вони нас повністю переграли", - наводить слова Кльоца прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Рух.