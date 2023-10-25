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Наставник дніпрян поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти полтавської Ворскли (3:2).

"Сьогодні погода була не футбольна, хоча і футбольна, але поле витримало зливу, а усі хлопці старалися, як у нашій команді, так і у полтавській Ворсклі.. Гра була напружена, всі прагнули до перемоги, грали на результат. Дякую хлопцям, адже нам вдалося виконати завдання, котре було поставлено перед командою на матч. Проте за рахунку 3:2 останні хвилини для нас були важкими.

Давайте не станемо зараз загадувати, що буде далі. Будемо грати кожен матч, а там подивимося, що буде.

Ворскла для мене не чужа команда. Тут пройшли дуже хороші два з половиною роки, коли ми разом працювали, намагалися щось побудувати, так що Полтава для мене не чуже місто. В Полтаву я з радістю приїжджаю побачити хлопців, з якими разом працювали, десь перемагали, були і тяжкі матчі, але я задоволений, що побачив старих друзів – це головне.

Низька реалізація гольових моментів? Погода була не дуже футбольна, поле м’яке, десь і м’яч застрягав. Але найголовніше, що ми перемогли – це для нас дуже важливо. Хлопці усі старалися, але десь погода, десь поле не давало забити. Проте, перемога – є перемога. Дякую хлопцям за їх роботу. Третій гол у матчі, який забив Гуцуляк – це фантастика.

Відверто кажучи, вже не хочеться згадувати те, що колись було. У кожного тренера своя думка про гру, котру він ставить. Я підбирав тих хлопців, які підходили під моє бачення, так що не можу зараз так порівняти минулу Ворсклу та нинішній Дніпро-1", - наводить слова Максимова прес-служба клубу.

Свій наступний матч Дніпро-1 проведе проти Кривбасу. Гра відбудеться 28 жовтня о 13:00 за київським часом.