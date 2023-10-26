Україна

Львів'яни зіграють з "аграріями" в наступному турі УПЛ.

Нападник Руху Ілля Квасниця прокоментував підготовку команди до матчу з олександрійцями.

"Наш майбутній суперник добре атакує та має хорошу ігрову структуру. Руслан Ротань створив цікаву команду, з якою можна буде зіграти у яскравий футбол.

Звісно, ми вивчали наш попередній матч проти Олександрії, адже ця кубкова гра відбулась відносно нещодавно. У суботньому матчі Руху потрібно більше загострювати і краще реалізовувати свої моменти.

У команди зараз непростий календар, але думаю, ми впораємось. Кожен з нас працює на тренуваннях і готується до непростих матчів проти Олександрії, Дніпра-1 та Оболоні. Важливо буде правильно відновитись після кожного з матчів, аби в оптимальних кондиціях проводити кожну гру. Рух постарається взяти у цих матчах якомога більше очок", — цитує гравця офіційний сайт Руху.

Матч Рух — Олександрія відбудеться 28 жовтня, початок — о 22:00.