Україна

Львів'яни зіграють з "аграріями" в наступному турі УПЛ.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов проаналізував наступного суперника "жовто-чорних" та розповів, чого очікує від матчу з Олександрією.

"У нас попереду три складних матчі, які ми зіграємо вдома. Ми серйозно налаштовуємось, адже нам протистоятимуть хороші суперники – Олександрія, Дніпро-1, Оболонь. Нам точно буде дуже непросто. Зараз ми прийматимемо рішення, як розподілити сили, адже у Руху велика обойма футболістів і виходячи з того, що гравці демонструватимуть на тренуваннях, потрібно буде визначити, хто краще готовий, аби вийти на поле.

Першим нашим суперником буде Олександрія. Ми вже грали з цією командою у Кубку України, але тоді робили ротацію, хоч це і не виправдовує нашу поразку. Рух пропустив гол на останніх секундах матчу і тепер ми хочемо взяти реванш. Олександрія – хороша команда, яка грає у структурний футбол, контролює м'яч. Думаю, це буде цікаве протистояння.

Наші футболісти добре працюють на тренуваннях. У нас молода команда і хочеться, аби гравці не допускали таких помилок, які були у попередній грі із Вересом. Їм потрібно прогресувати, аналізувати свої дії, тож сподіваюсь, що таке більше не повториться. Хлопці зробили висновки та рухаються далі", — сказав наставник Руху.

Матч Рух — Олександрія відбудеться 28 жовтня, початок — о 22:00.