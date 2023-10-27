Україна

Українець привернув увагу поважних клубів Європи.

Центральний півзахисник національної збірної України та донецького Шахтаря Георгій Судаков продовжує цікавити топові європейські клуби на тлі свого дебютного гола в Лізі чемпіонів, який він напередодні забив у ворота каталонської Барселони в рамках третього туру групового етапу.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, за Судаковим спостерігали скаути Ювентуса, Арсеналу, Бенфіки, Брайтона та Челсі.

Раніше повідомлялося, що Георгій Судаков потрапив до списку інтересів чотирьох клубів АПЛ та двох команд чемпіонату Португалії.