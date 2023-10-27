Україна

Голкіпер криворізької команди поділився своїми думками перед грою з Дніпром-1.

Воротар Кривбасу Андрій Кліщук прокоментував підготовку своєї команди до майбутнього матчу УПЛ проти Дніпра-1.

"Вивчаємо суперника, розбираємо їх слабкі та сильні якості. Готуємось у доброму гуморі, атмосфера в команді позитивна, тренування проходять плідно. Дуже вдячні за можливість грати у футбол нашим Збройним Силам України.

Я віддав Дніпру-1 два роки своєї карʼєри. То були хороші часи. Наразі для мене це звичайна гра, як і інші поєдинки чемпіонату. Тому якогось особливого налаштування немає.

Радий, що у Кривбасі грають найкращий тренер та найкращі футболісти", - наводить слова Кліщука прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас-Дніпро-1 відбудеться завтра, 28 жовтня, о 13:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.