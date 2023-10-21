Україна

Ювілейний тріумф криворіжан.

Криворізький Кривбас напередодні переграв харківський Металіст 1925 у в гостьовому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — Кривбас 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Для криворіжан це була 220 перемога в рамках елітного дивізіону чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт ліги.

Також стверджується, що таким чином, Юрій Вернидуб відзначив 260-й тренерський матч у Чемпіонатах України.

Нагадаємо, раніше головний тренер Кривбасу прокоментував перемогу над Металістом 1925, відзначивши, що усе найцікавіше ще попереду.