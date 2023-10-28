Україна

Орендна угода Корінтіанса з футболістом розрахована до кінця року.

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон не має наміру продовжувати свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, найближчими днями агент 26-річного бразильця прилетить до Європи, щоб обговорити майбутнє свого клієнта з керівництвом "гірників".

Орендна угода Корінтіанса з футболістом розрахована до кінця року, але бразильці поки що не планують переговори з Шахтарем, оскільки на носі вибори президента клубу, які відбудуться у листопаді.

У нинішньому сезоні Майкон провів 24 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав три асисти. Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2025 року.