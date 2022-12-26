Україна

В даний час бразилець виступає у складі Корінтіанса.

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон може продовжити виступати за Корінтіанс вже як повноцінний гравець. Про це повідомляє UOL.

За інформацією джерела, керівництво бразильського клубу хоче зберегти 25-річного футболіста у своєму складі, тоді як його орендна угода закінчується 31 грудня.

Наголошується, що "гірники" готові відпустити бразильця за 4-5 мільйонів євро. Також донецький клуб готовий до сплати частинами, що може бути вигідним для бразильської команди.

Нинішнього сезону Майкон провів 26 матчів, у яких забив два м'ячі.