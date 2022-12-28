Україна

Бразилець продовжить виступи на батьківщині.

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон продовжить виступи в бразильському Коринтіансі. Про це повідомляє Globo.

Раніше клуби обговорювали продаж гравця за 4-5 мільйонів євро. Також донецький клуб готовий до сплати частинами, що може бути вигідним для бразильської команди. Але, за повідомленням джерела, у результаті сторони зійшлися на оренді, яка буде розрахована до кінця 2023 року.

Коринтіанс заплатить Шахтарю за оренду 500 тисяч євро і матиме першочергове право на покупку футболіста у разі пропозицій від інших клубів.

Нинішнього сезону Майкон провів 26 матчів, у яких забив два м'ячі.