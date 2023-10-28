Україна

Коментар півзахисника Динамо після гри з Колосом.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко прокоментував виїзний поєдинок проти Колоса (1:1) в рамках 12-го туру чемпіонату України.

"У першому таймі зіграли добре – володіли ініціативою, забили гол, тримали м’яч. На другий тайм, напевно, вийшли трохи розслабленими, і якось усе пішло не за нашим планом – десь не добігли, не дотиснули… Загалом, на мій погляд, гра складалася добре для нас, лише результат підкачав.

Вилучення? В принципі, стало менше атак із нашого боку, більше потрібно було грати в обороні. Але при цьому мали моменти, аби вирвати перемогу. Тепер потрібно налаштовуватися на максимальний результат у кожному наступному поєдинку.

Ваната ніхто не критикував. Це футбол, із кожним може таке статися.

Потрібно звертати увагу на свої результати. Ми не виграємо вже три матчі поспіль, а потрібно вигравати в кожному. Будемо робити тепер усе від себе залежне та віддаватися на полі в наступних поєдинках.

Ми розуміємо, скільки втрачено очок. Тож потрібно краще тренуватися, грати в матчах, і тоді все буде залежати лише від нас", — сказав гравець Динамо Київ.

Звіт про матч Колос — Динамо читайте в даному матеріалі на сайті.