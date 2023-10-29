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Керманич Олександрії прокоментував нічию проти Руху.

Олександрія в рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию в гостях у львівського Руху.

Рух — Олександрія 0:0 Огляд матчу УПЛ

Головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Перший тайм був за Рухом. У другому таймі, я вважаю, ми були ближчі до перемоги, бо мали шанси для того, щоб забивати.

Матч повністю відображено в підсумковому рахунку 0:0 на табло. Такі матчі дуже необхідні нашим молодим гравцям, у яких вони отримують необхідний досвід.

Сьогодні було достатньо боротьби. Найголовніше, що в цій боротьбі вони стають краще. Я думаю, що цей аспект для нас дуже потрібний.

Однак є чого прагнути, над чим працювати та готуватись до кубкової зустрічі. У нас не так багато часу, але треба відновитися та добре підійти до наступного матчу", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в дніпровського Дніпра-1.