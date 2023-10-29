Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 28 жовтня 2023 року, 18:00.

У матчі 12 туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі поділив очки з Олександрією (0:0).

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. Львівська команда Віталія Пономарьова мала перевагу над підопічними Руслана Ротаня, але реалізувати його в забиті м'ячі не вдалося, але і свої ворота вони залишили в недоторканності.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух — Олександрія у 12 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Рух — Олександрія 0:0

Рух: Ледвій — Сич, Слюбік, Холод, Роман, Підгурський (Плюман, 72), Сапуга — Притула (Пастух, 54), Теслюк (Квасниця, 54), Рунич (Отабор, 72) — Клімчук.

Олександрія: Єрмаков — Савченко, Сігєєв, Калітвінцев, Шулянський (Джеовані, 66), Андрійчук (Погорілий, 46) — Логінов, Скорко, Мартинюк (Кулаковський, 85), Шостак (Билошевський, 73) — Михайленко (Смирний, 6).

Попередження: Соломон — Кулаковський.