Україна

Форвард львівської команди поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Нападник львівського Руху Юрій Климчук прокоментував нічийний результат у матчі 12 туру УПЛ проти Олександрії (0:0).

"Ми знали як гратиме Олександрія і в принципі суперник нічим нас не здивував. У нас було достатньо моментів, аби вигравати цей матч, але десь не пощастило, а десь не вистачило досвіду, адже у нас досить молода команда. Тому і такий результат – 0:0.

У другому таймі були заміни, які підсилили гру в атаці, можна навіть сказати, що ми пішли ва-банк. Втім Руху не вдалось дотиснути суперника. Я б не сказав, що ми погано граємо вдома і краще виглядаємо на виїзді. У нас безпрограшна домашня серія.

Але є аспекти, в яких нам потрібно додати. Зокрема, це стосується гри у завершальній стадії. Більшість команд грає проти нас другим номером, тому треба покращити позиційні атаки. Ми тренуватимемось і відпрацьовуватимемо ці моменти", - наводить слова Климчука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Олександрія.