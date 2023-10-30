Україна

Football.ua підбиває підсумки чергового ігрового дня.

Відсутність матчу Шахтаря (його черга переносити гру) дає гарну нагоду більше поговорити не про гранди. Тим більше, що і Динамо робить все, щоб про нього згадували якнайменше. Гра виключно сіра, команда ні в чому не перевершувала Колос і продовжувала муки по колу. Вже за кілька днів буде вагомий привід говорити про грандів дуже багато, а поки що зосередимося на інших командах. Зокрема, на бронзовому призері минулої першості.

Зоря на межі провалу

Відразу потрiбно сказати: саме останній матч луганчан не можна однозначно заносити до пасиву. Команда перегравала суперника, створила достатньо моментів, щоб як мінімум не програти, пропустила після відсутності взаєморозуміння в обороні і зіграла точно краще за те ж Динамо, хай і набрала менше очок. Саму гру не можна назвати справжньою проблемою. І потім, грали з дуже сильним Поліссям, яке має дуже сильний напад і взагалі склад, що буквально в минулому турі обіграв Ворсклу...

А ось у цьому вже проблема – і дуже велика.

Скільки б ми не кивали на гарний зміст гри, Зоря зараз на 14-му місці. Відставання від Кривбасу досягло сімнадцяти очок, від Полісся – шістнадцяти. У принципі, на цьому розмову про вихід у єврокубки можна й закінчувати: ми любимо жартувати над грандами, але ж зрозуміло, що Шахтар, Дніпро-1 та Динамо якось у єврокубки потраплять. Пара матчів Зорі у запасі? Вони з Динамо та Шахтарем.

Зоря не розвалилася – це її суперники зробили величезний крок уперед. Полісся – за рахунок закупівлі гравцями рівня вищої ліги Франції, Кривбас – за рахунок тренерської роботи Вернідуба (хоча і він дуже класно посилювався). Промах з Лалатовичем на самому старті сезону, необхідність розлучитися з Булецею та Бражком, втрата в статусі (мабуть, щось не так з Болем, якщо він програє конкуренцію вже за другого тренера – і, звичайно, цей орендований з Динамо і близько не рівня попереднім) призвели до того, що Зоря навіть не бореться за топ-5.

Проблема в тому, що Зорі не можна залишатися без єврокубків. Керівництво клубу настільки “щедре”, що навіть у соцмережах клуб не просуває – і в результаті на єврокубковий матч у Польщі приходить кілька сотень людей, при величезній кількості переселенців. Одразу після початку війни Зоря вдало сіла на місце, яке звільнили Дніпро, Металіст, Арсенал, що вмирали Дніпро, застрибнула в єврокубки – і відтоді незмінно брала участь у них, заробляючи бюджет на багато відсотків там.

Зараз, якщо не станеться дива у вигляді відіграшу двозначного гандикапу чи перемоги у Кубку, єврокубків не буде. Це б'є навіть тією золотою жилою, якою луганчани всі ці роки користувалися: орендованими гравцями від грандів (в особі спочатку Шахтаря, потім Динамо). Наявність місця в єврокубках – козир порівняно з іншими, який полягає не лише в грошах від УЄФА, а й у тому, що орендовані можуть спробувати себе на міжнародному рівні.

Дефіцит коштів зазвичай можна погасити рахунок продажів, але... У Зорі і так вісім орендованих. Тобто, навіть нинішній, за визначенням проблемний склад буде складно зберегти. Водночас буде складно продати когось із тих, хто на контракті – провал у результатах цьому не сприяє. Можливо, вдасться щось виручити за Герреро, а хтось ще може посилити клуби, які: а) в принципі моніторять УПЛ; б) чи готові заплатити хоча б шестизначні суми у валюті?

Усі із задоволенням на самому старті гнобили Дніпро-1, згодом Шахтар, а тепер Динамо. Але за деревами важливо помітити ліс. Саме зараз, і близько не потрапляючи до великих тем різних програм, Зоря йде, можливо, до вильоту, а може, й до розформування через рік-два.

Кривбас ідеально скористався проблемами Дніпра-1 – але це не привід шкодувати Дніпро-1

Для віце-чемпіона матч у Кривому Розі став третім за календарний тиждень. Для Кривбасу – єдиним, навіть якщо брати відрізок у вісім днів. Плюс до цього ще й із роз'їздами команді Максимова гранично не пощастило. Після матчів збірних вона зіграла у Києві, потім у Полтаві – і тепер ось у Кривому Розі. Кривбас, як ви розумієте, грав удома і весь цей час готувався до одного матчу.

З огляду на це не повинно дивувати, що Дніпро-1 потрапив під каток імені Вернидуба. Це почалося з кадрів: Сваток фізично не міг зіграти, його замінив Кравець – і вийшло далеко не так монолітно. Волинець вилетів із м'язовою травмою раніше – і Кінарейкін багато помилявся. Справа навіть не з помилкою на виході при третьому голі – він ще при 0:0 просто даремно вилетів за межі штрафного майданчика, і команді просто пощастило, що м'яч прокотився повз порожню площину воріт.

Але річ навіть не в цьому. Усі й до минулих вихідних знали, що Кривбас чудово біжить, що він у чудовій формі, що він нікому не дає багато простору та не дозволить Дніпру-1 пограти на контратаках. Це спочатку робило завдання складним, а вихолощеність після двох матчів за попередній тиждень робила можливу нічию чудовим результатом. Через дві пробоїни в обороні досягти її не вдалося.

Але це, звісно, проблеми Дніпра-1 і лише його. Він сам переносив ігри через участь у єврокубках, абсолютно нічого за рахунок цього не досяг – і тепер отримав на свою голову дивовижний графік. Жаль у цій історії хіба що Максимова, хоч і він знав, на що йшов, коли підписував контракт. А в майбутньому на якомусь відрізку сезону такий самий графік буде і у Шахтаря з Динамо – що збільшує шанси як мінімум Кривбасу. Пора сприймати команду Вернідуба всерйоз, вона цього заслуговує.

Ганьба туру

Мірча Луческу після матчу скаржився:

“Матч догравали вдесятьох, і це було важко. Колос отримав перевагу, однак проблема в тому, що я не розумію, чому арбітр не подивився відеоповтор у тому моменті, коли вилучав Ваната. Я бачив контакт захисника з Владиславом, можна було переглянути повтор, щоб правильно трактувати епізод”.

Ну, давайте подивимося ми.

За фактом, коли добігав кінця третій матч, у якому молодий форвард не міг відзначитися голом, він вирішив посимулювати. Його в цьому рішенні не збентежила навіть жовта у пасиві – і, як наслідок, він отримав чергову соромну дискваліфікацію. Саме чергову соромну: адже ще навесні Ванат дивився футбол із трибун через сексистські коментарі, а влітку – видалявся на молодіжному Євро за неспортивну поведінку.

Тепер, як бачимо, настав час для соромної дискваліфікації восени. Чекаємо на якусь червону ще й у грудні? Інакше, здобуваючи по одній за дискваліфікацію за кожну пору року, Владиславу буде дуже складно щось зробити взимку... Але це потім, а станом зараз Динамо доведеться грати з Шахтарем без Ярмоленка і Ваната. Беніто на вістрi? Шепєлєв на фланзі? Рамадані в основі?

Найцікавіше, що Ванат “пірнав” з жовтою пасивом навіть не в штрафному. Не те щоб там падати було можна, але це все одно, що погоджуватися на хабар у 10 гривень – за межами правил, соромно та безглуздо одночасно.

На тлі чергового соромного матчу Динамо цей момент хоч якось вирізняється. Усі ми розуміємо, що Мірча Луческу не наказує своїм гравцям пірнати за межами штрафного майданчика, маючи в пасиві жовту картку – так само, як не наказує говорити дурниці в інтерв'ю. А це означає, що Луческу втрачає останній козир, який, начебто, у переможця десятків турнірів буде завжди. Він втрачає авторитет – ту саму тренерську якість, яка відбиває у гравців бажання отримувати дурні картки. І без якого будь-який тренер не матиме жодного шансу на успіх.

Помилка туру

Металіст 1925 був критично близький до того, щоб перервати свою безпереможну серію у Полтаві – як раптом якесь затемнення знайшло на Олега Мозiля.

Ось що означає відсутність ігрової практики. Через вилучення з Оболонню Мозiль не зіграв у минулому турі, а з урахуванням збірних це повноцінні три тижні перерви. Так він кращий гравець “двадцять п'ятих” минулого сезону і один з кращих воротарів всієї ліги, але в певний момент явно підвів.

Але якщо дивитися на речі ширше, то більш актуальна тема Ворскли. Вище я писав, як нові та задерикуваті команди обійшли на повороті колектив, який минулого сезону набрав 64 очки, до останнього рубався як мінімум за “срібло”, але не посилився і втратив влітку. У контексті цього падіння команди, яка набрала 45 і лише в останньому турі застрибнула на п'яте місце, нікого дивувати не повинне. Полтавці грають слабо, не можуть оновити склад – і в результаті на одних позиціях у них густо, а на інших порожньо. Ще й Костянтину Жеваго очевидно не до свого клубу – на відміну від Буткевича.

Ну, зате нарешті подивимося, чи Ворскла дійсно “тягне Україну” вниз у єврокубках. Полтавці, звісно, постійно вилітали від першого ж суперника – але скільки їх зможе пройти Полісся чи, скажімо, Рух?

Боротьба за виживання туру

Аутсайдери цього ігрового дня грали в основному один з одним – і це було, чесно кажучи, не найкраще видовище. Після нічиєї Вереса та Міная задоволеними були обидва тренери, що, чесно кажучи, виглядає як вирок нашому футболу. Команди через ці 0:0 залишилися в зоні вильоту, але Шарану та Лавриненко було важливо не програти.

Оболонь провалилася з тріском, що знову порушує питання про порятунок. Чотири тури з одним пропущеним голом (і тим від Шахтаря) змінилися двома з сімома – і просто огидною грою біля своїх воріт. Можливо, суперники потроху пристосовуються до стилю гри Іващенка, і починає вирішувати ключову роль клас гравців... А от Олександрія прямо-таки порадувала, будучи ближчою до перемоги – Рух вкотре наголосив, що йому важко грати проти закритих команд.

Збірна туру

Бандура (Минай) – Тимчик (Динамо), Безкоровайний (Кривбас), Ковальов (ЛНЗ), Фаріна (Металіст 1925) – Іліч (Кривбас) – Лучкевич (Колос), Кузик (Кривбас), Макуана (Полісся) – Кожушко (Кривбас), Сидоров (Металіст 1925)

Тренер туру – Вернидуб (Кривбас)

Гол туру

Тепер у Колоса два голи у п'яти турах – і обидва вони були диво як гарні. Бiльше того, обидва забив Лучкевич. Прекрасний удар, в дотик, у дальню дев'ятку – як я писав тиждень тому, Колос забиває рідко, але забиває смачно. І коли забиває, хочеться, щоби він забивав ще.