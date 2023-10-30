Україна: Перша ліга

Думка колишнього наставника харків'ян.

Керманич Карпат Мирон Маркевич прокоментував перемогу над своїм колишнім клубом Металістом (3:0).

Про гру з Металістом

"По грі, напевно, що так. Хоча ми могли і пропустити. Треба добре розглянути той момент Металіста, який виник у харківської команди у другому таймі. Суперник дуже легко пройшов до наших воріт. Загалом я задоволений. Тому що ми налаштовували команду, щоб вони не дивились у таблицю і не акцентували на тому, що ми грали з аутсайдером. Десь нам вдалося достукатися до хлопців і вони протягом 90 хвилин діяли сконцентровано та перемогли. Вже трошки краще, але ще треба працювати. Результативністю я сьогодні задоволений.

Я думав, що заміни нам додадуть більше гостроти попереду. Нам потрібно ще подивитися цю гру, проаналізувати. Наприклад, Віталій Равлик може набагато краще грати, йому треба більш активно входити в гру, так, як він вийшов з Епіцентром. Решта замін були тактичними. Заміни сильно не підсилили гру, за виключенням Артура Шаха. Все-таки він давно не грав. Ми на нього серйозно розраховуємо".

Спогади про Металіст

"Тренерський штаб Металіста ще колись зі мною працював. Я впевнений, що ця команда залишиться у Першій лізі. Їм потрібно, щоб у них був спонсор, адже сам Євген Красніков не потягне", — цитує наставника Карпат офіційний сайт.