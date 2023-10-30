Минайці хочуть покинути останнє місце в турнірній таблиці.
ОЛЕКСАНДР БАНДУРА, ФОТО МИНАЙ
30 жовтня 2023, 11:33
Голкіпер Миная Олександр Бандура прокоментував результат зустрічі з Вересом (0:0) у рамках 12-го туру УПЛ.
"Дивлячись на те, скільки хороших моментів мав Верес, думаю, що можна цей результат занести в актив. Завдання насамперед було виграти. Але в ході гри ми розуміли, що головне — не пропустити.
Чекаємо на перемоги. Натхненно працюємо, намагаємося. Сподіваюся, що наступна гра буде переможною", — сказав Бандура.
У наступному турі рівненський Верес зіграє домашній матч проти луганської Зорі.
Минай — Верес 0:0 Огляд матчу УПЛ