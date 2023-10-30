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До вашої уваги пряма трансляція церемонії вручення нагороди Золотий м'яч 2023.

Сьогодні, 30 жовтня, в Парижі назвуть найкращого гравця та гравчиню минулого сезону. Беззаперечними фаворитами є Ліонель Мессі та Ерлінг Голанд. Аргентинець привів Аргентину до "золота чемпіонату світу, а норвезький форвард Ман Сіті здобув з командою "золотий требл".

Захід відбудеться у паризькому театрі Шатле. Організатори визначать переможців у семи номінаціях:

- Золотий М'яч (найкращий гравець року)

- Жіночий Золотий М'яч (найкраща гравчиня року)

- Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)

- Трофей Яшина (найкращий воротар року)

- Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)

- Трофей Сократеса (за вклад у соціальний розвиток футболу)

- Клуб року (найкраща команда року)

Слідкуйте за всіма подіями церемонії нагородження. Початок — о 21:45 за київським часом:

Нагадаємо, минулого року Золотий м'яч виграв Карім Бензема.