До вашої уваги пряма трансляція церемонії вручення нагороди Золотий м'яч 2023.
МЕССІ ТА ГОЛАНД, КОЛАЖ ВАСИЛЬ ВОЙТЮК
30 жовтня 2023, 10:59
Сьогодні, 30 жовтня, в Парижі назвуть найкращого гравця та гравчиню минулого сезону. Беззаперечними фаворитами є Ліонель Мессі та Ерлінг Голанд. Аргентинець привів Аргентину до "золота чемпіонату світу, а норвезький форвард Ман Сіті здобув з командою "золотий требл".
Захід відбудеться у паризькому театрі Шатле. Організатори визначать переможців у семи номінаціях:
- - Золотий М'яч (найкращий гравець року)
- Жіночий Золотий М'яч (найкраща гравчиня року)
- Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)
- Трофей Яшина (найкращий воротар року)
- Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)
- Трофей Сократеса (за вклад у соціальний розвиток футболу)
- Клуб року (найкраща команда року)
Слідкуйте за всіма подіями церемонії нагородження. Початок — о 21:45 за київським часом:
Нагадаємо, минулого року Золотий м'яч виграв Карім Бензема.