Україна

Конголезький форвард у середньому виконує чотири успішні спроби обіграшу суперника за матч.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму сайті представив рейтинг найкращих молодих дриблерів у європейських лігах.

Молодими вважаються футболісти віком до 23 років.

У списку найкращих дриблерів присутній єдиний представник української Прем'єр-ліги — це вінгер житомирського Полісся Бені Макуана, який у середньому за гру виконує чотири успішні спроби обіграшу суперника. Загалом на його рахунку 65 обведень.

Найкращим молодим дріблером топ-5 ліг Європи є 16-річний нападник Барселони Ламін Ямал, на рахунку якого 56 обведень – у середньому шість за матч. Друге місце у Габріеля Мартінеллі з Арсеналу (65 — 4,9), а трійку найкращих замкнув Лука Колеошо з Бернлі (62 — 5,8).

Якщо говорити про всі європейські чемпіонати, то перше місце у норвезького вінгера Брюгге Антоніо Мусси — 64 обведення — у середньому 10,9 за матч. За ним йдуть Луїс Гільєрме та Веслі Гассова – обидва з бразильської Серії А.

У нинішньому сезоні Макуана провів 13 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі.