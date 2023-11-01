Україна

Керманич Чорноморця висловився про перемогу над Зорею в 1/4 фіналу Кубка України.

Чорноморець вийшов до півфіналу поточного розіграшу Кубка України завдяки розгромній перемозі над луганською Зорею з рахунком 4:1.

Головний тренер "моряків" Роман Григорчук поділився враженнями від гри та результату цього протистояння.

"Дещо нам вдається, ми трохи покращили свою гру. Сьогодні в нас був цілий ряд ідеальних моментів. Я радий, адже це те, над чим ми працюємо, що ми хочемо бачити.

Сьогодні в грі проти, на мій погляд, дуже сильного суперника з дуже сильними футболістами ми змогли грати у свій футбол, контролювати гру, включати швидкості в момент переходу з оборони в атаку", — сказав Роман Григорчук під час післяматчевої пресконференції.

Дивитися відео голів та огляд матчу Чорноморець — Зоря ви можете на Football.ua.