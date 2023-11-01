Наставник луганської команди поділився своїми емоціями після гри з Чорноморцем.
Валерій Кривенцов, ФК Зоря
01 листопада 2023, 17:52
Головний тренер луганської Зорі Валерій Кривенцов прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку України проти одеського Чорноморця (1:4).
"Ми серйозно готувалися. Стартові 15 хвилин — нам вдавалося вибігати, ми мали хороші якісні передумови, щоб відкрити рахунок, але ми не змогли правильно розпорядитися м'ячем.
Після цього пропустили необов'язковий гол і команда не змогла повірити у свої сили. Незважаючи на це у грі моменти були.
Було багато єдиноборств та ситуацій, коли ми програвали один в один. Тож вітаю Чорноморець із перемогою.
Помилок було достатньо. У нас попереду серйозний календар, плюс важкі переїзди до Польщі — дуже багато матчів.
Наразі немає результату, але команда в жодному разі не опускає руки. Розмовляв із хлопцями та всі готові виправити ситуацію", — сказав Кривенцов на післяматчевій прес-конференції.
Свій наступний матч Зоря проведе проти Вереса в УПЛ. Гра відбудеться 5 листопада о 17:00 за київським часом.