Україна

У капітана "гірників" невелике ушкодження.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко може пропустити матч УПЛ проти київського Динамо.

34-річний українець має невеликі проблеми зі здоров'ям, через що він пропустив минулий матч у Кубку України проти Вікторії (3:0).

"У Степаненка незначна травма після минулого тренування. Нічого особливого. Він добре почувається і, найімовірніше, вже за кілька днів повернеться до тренувань. Можливо, побачимо його у складі в наступній грі", — сказав головний тренер "гірників" Маріно Пушич в інтерв'ю клубній прес-службі.

Цього сезону Степаненко провів 11 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться у п'ятницю, 3 листопада, о 17:00 за київським часом.