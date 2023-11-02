Англія

Команди з цього міста вибив із турніру один і той самий суперник.

Напередодні Ньюкасл розбив Манчестер Юнайтед у матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги на Олд Траффорд (3:0), завдяки чому пробився до наступного раунду змагань.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:3 Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги

Оскільки до цього той-таки колектив Едді Гау вибив із цього змагання Манчестер Сіті (1:0), то в фінальному протистоянні точно не зіграє жоден із представників міста Манчестер.

Таке явище останніми роками є майже унікальним, бо до цього впродовж дев’яти сезонів колективи з цього населеного пункту мали представництво в семи вирішальних битвах.

"Містяни" при цьому перемагали п’ять разів — 2016 та 2018-21, тоді як "Червоні дияволи" здобували трофей у 2017 та 2023 роках відповідно.

А ось чи зможе Ньюкасл розвинути свій успіх, про це ми дізнаємось за підсумком дуелі наступного раунду за участі "сорок".