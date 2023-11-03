Україна

Усі поєдинки майбутнього туру пройдуть із використанням системи відеоповторів.

Комітети УАФ оголосили про призначення суддівських бригад на матчі 13 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Зокрема, центральний матч вікенду між київським Динамо та донецьким Шахтарем довірили Ярославу Козику. За системою ВАР слідкуватиме Микола Балакін.

Додамо, що система ВАР буде доступна на кожному поєдинку туру.

УПЛ. 13 тур

3 листопада, п'ятниця

17:00 Динамо – Шахтар – Ярослав Козик (Мукачево). Арбітр ВАР – Микола Балакін (Київська обл.)

4 листопада, субота

13:00 ЛНЗ – Колос – Назарій Дьордь (Ужгород). Арбітр ВАР – Ігор Пасхал (Херсон)

5 листопада, неділя

13:00 Минай – Ворскла – Сергій Задыран (Київська обл.). Арбітр ВАР – Віктор Копієвський (Кропивницький)

15:00 Металіст 1925 – Чорноморець – Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАР – Юрій Іванов (Донецька обл.)

17:00 Верес – Зоря – Денис Резніков (Кам’янське). Арбітр ВАР – Віталій Романов (Дніпро)

6 листопада, понеділок

15:00 Полісся – Кривбас – Катерина Монзуль (Харків). Арбітр ВАР – Роман Блавацький (Львів)

17:00 Дніпро-1 – Олександрія – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ). Арбітр ВАР – Денис Шурман (Київська обл.)

19:00 Рух – Оболонь – Дмитро Кубряк (Одеса). Арбітр ВАР – Андрій Коваленко (Полтава).

Після 12 турів Кривбас очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи на один бал Полісся. Трійку найкращих замикає Дніпро-1, який відстає від криворіжців на два бали.