Україна

Голкіпер львівської команди поділився своїми думками перед грою з Оболонню.

Воротар львівського Руху Юрій Паньків прокоментував майбутній матч УПЛ проти столичної Оболоні.

"Провели тренування, відновились. День народження відзначу вдома із дружиною та дітьми, у сімейному колі повечеряємо, а вже завтра – знову до роботи.

Кожну гру потрібно проаналізувати і з правильними висновками рухатись далі. Всі матчі неможливо виграти, але попередня гра з Дніпром-1 показала, над чим нам ще потрібно попрацювати і на що звернути увагу.

Зокрема, потрібно бути сконцентрованим у кожному епізоді матчу, адже команди, які мають якісних виконавців, можуть покарати за неуважність. Ми не можемо допускати таких помилок. Необхідно дотримуватись установок тренерського штабу", - наводить слова Паньківа прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Оболонь відбудеться 6 листопада о 19:00 за київським часом.