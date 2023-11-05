Україна

Коментар головного тренера полтавців.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник підбив підсумок виїзного матчу 13-го туру української Прем'єр-ліги проти Миная (0:0).

"Мене радує, що ми зіграли на нуль. Ми більше всіх пропускаємо в цьому чемпіонаті. Так що друга поспіль гра на нуль – це досягнення, прогрес. Втім, перш за все подякую хлопців. У нас щільний календар, але ми дали бій.

Торік ми тут програли 0:2 за всіма статтями. Сьогодні налаштовувалися на цю гру. Дощ, стан поля – це, напевно, не дуже для футболу. Така погода, що це не футбол, а бій", – сказав Скрипник в ефірі ютуб-каналу УПЛ ТБ.

Нагадаємо, команди Володимира Шарана та Віктора Скрипника влаштували яскраве завершення протистояння, але до забитих м'ячів справу так і не довели.