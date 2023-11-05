Україна

Футболіст з теплотою згадує про румунського наставника.

Захисник Борнмута та ексгравець Динамо Ілля Забарний прокоментував рішення Мірчі Луческу завершити кар'єру тренера.

"Для мене Мірча зробив дуже-дуже багато. Він побачив у мені щось, що може бути корисним для сучасного футболу. Взяв під своє крило і почав мені як батько сину робити зауваження. Де і що я роблю, де я маю вдосконалюватися.

Пам'ятаю, як він дуже багато мене сварив за мої помилки в обороні, бо центральний захисник має бути перш за все надійним і якомога менше помилятися. Запам'ятаю це на все життя", — сказав Забарний в інтерв'ю Setanta Sports.

Луческу очолював Шахтар з 2004 по 2016 роки. Виграв із ним вісім чемпіонських титулів, шість Кубків України, сім суперкубів та, найголовніше, Кубок УЄФА у 2009 році. В Динамо Київ він прийшов у 2020 році та одразу виграв всі внутрішні трофеї. Окрім того, в його колекції також багато титулів із румунськими, турецькими та іншими командами.