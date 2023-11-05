Україна

Коментар тренера Металіста 1925.

Головний тренер Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував перемогу над Чорноморцем в матчі 13-го туру УПЛ (2:1):

"Емоцій поки немає, треба все проаналізувати з холодною головою. Хлопці заслужили перемогу своєю працею, але не можна відкидати й той факт, що нам сьогодні пощастило. Насичену оборону завжди важко долати. Утім хлопці молодці.

Пропущений гол – це й відсутність концентрації, й невеликий рикошет там був і майстерність гравців Чорноморця. Це не перший гол одеситів у такому стилі.

Вихід Моури та Борячука в перерві – це наша необхідність нагнітати попереду. Так сталось, що вони й відзначились. Ми за них дуже раді", — сказав тренер.

Огляд матчу Металіст 1925 — Чорноморець читайте в нашому матеріалі.