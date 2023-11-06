Україна

Український фахівець із бразильським корінням продовжить кар'єру за кордоном.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 Едмар залишив харківську команду. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Напередодні український фахівець із бразильським корінням попрощався з футболістами та співробітниками харків'ян, щоб вирушити до Європи, де він продовжить свій тренерський шлях після отриманої пропозиції від неназваного клубу.

Наголошується, що керівництво клубу не мало морального права утримувати Едмара в Україні.

Едмар очолив Металіст 1925 року разом із Олегом Голодюком у жовтні минулого року. Під їхнім керівництвом команда провела 36 матчів, здобула вісім перемог, 14 разів зіграла внічию та 14 разів програла.

Позаминулий матч проти Ворскли став для Едмара 350 у чемпіонатах України у якості гравця і тренера.

Таким чином, керувати Металістом 1925 продовжить Голодюк, а разом з ним колишній тренерський штаб.

Після 12 ігор Металіст 1925 року набрав 15 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.