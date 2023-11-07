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Форвард із Буркіна-Фасо розповів про своє відновлення після травми.

Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре прокоментував своє відновлення після травми.

"Усе гаразд, почуваюся добре. Прогресую щодня. З нетерпінням чекаю, коли зможу приєднатися до команди. У Шахтарі мене завжди тепло зустрічають. Почуваюся як удома щоразу, коли повертаюся. Звісно, було дуже приємно побачитися з усіма: з Дарійо, з гравцями. Завжди радий бути з командою.

Відновлення проходило дуже важко, адже я був сам у Києві, а потім в Амстердамі. Наразі я з командою, гарно проводжу час і чекаю, коли зможу грати. Почуваюся мотивованим, адже коли ти не на полі, то завжди хочеш повернутися і більше працювати для цього. Усе залежить від мого тіла, від того, що мені дозволить робити лікар. Але можу сказати, що скоро повернуся.

Я слідкував за всім, що відбувалося з попереднім тренерським штабом. А з новим тренером познайомився в Нідерландах. Дуже щасливий, що він приєднався до нашої команди. Уже хочеться попрацювати з ним на тренуваннях. Він працював у Феєнорді, а я знаю, як грає ця команда. Ми зустрічалися з ними минулого сезону. Коли він перебував у Нідерландах, ми іноді бачились. Тепер він з нами, і нам дуже пощастило.

Попереду велика гра з Барселоною. У першому поєдинку ми намагалися відігратися після гола Судакова, мали багато моментів, однак не змогли забити. Сподіваюся, сьогодні в нас усе вийде, візьмемо три очки", — наводить слова Траоре прес-служба клубу.

Нагадаємо, 22-річний форвард із Буркіна-Фасо отримав тяжку травму на початку сезону, коли йому діагностували відрив сухожилля чотириголового м'яза стегна. Наприкінці серпня йому провели успішну операцію.

Матч Шахтар – Барселона відбудеться сьогодні, 7 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.