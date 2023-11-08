Україна

Коментар головного тренера Руху U-19 після поразки від Мідтьюлланна.

Головний тренер Руху U-19 Сергій Задорожний висловився після поразки від Мідтьюлланна (0:4) у першій грі другого раунду плей-оф Юнацької ліги УЄФА.

"Ми програли за всіма статтями – тактично, фізично, ментально. Мідтьюлланн у всьому переважав нас. Звісно, данці провели хороший матч, але і Рух сьогодні допоміг їм у цьому – команда не вигравала боротьбу у середині поля, програвала підбір, не вистачало агресії. Відчувався інший рівень спротиву, ніж є у чемпіонаті України.

Така гра нас не влаштовувала, тому і була заміна у перерві, коли ми намагались покращити гру у центрі поля. Інші заміни згодом також мали допомогти, але у підсумку сталось те, що ми побачили на полі.

Я беру відповідальність за цю поразку на себе. Тепер потрібно думати, що далі робити, аби здобути позитивний результат у Данії. Хлопці зараз пригнічені, їм морально важко, але вони повинні розібрати свої помилки й постаратись їх виправити", — цитує наставника офіційний сайт Руху.

Матч-відповідь у Данії команди зіграють 29 листопада.