Україна

Український фахівець розповів про роботу легендарного тренера Валерія Лобановського.

Колишній тренер збірної України та Дженоа Андрій Шевченко оцінив вплив легендарного тренера Валерія Лобановського на сучасний футбол.

"Тренерів, які використовують підхід Лобановського набагато більше, ніж можна подумати, тому що його вплив на сучасний футбол величезний.

Справа не лише в його тактичних ідеях, він був першим тренером, який використовував дані. Він керував базою даних у київському Динамо, яка містила статистику результативності, відстані.

Він був піонером відеоаналізу. Він побудував цілу систему, тестував гравців та фіксував їхню гру – швидкість, витривалість, реакцію. Ця методологія була революційною", - наводить слова Шевченка Football-Italia.

Раніше Шевченко розповів, кого б він запросив до свого тренерського штабу, якби очолив Мілан.