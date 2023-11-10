Франція

Українському фахівцеві подобається манера гри французького футболіста.

Колишній нападник Мілана та збірної України Андрій Шевченко заявив, що йому подобається гра французького форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

"Я знаю, за ким мені подобається спостерігати. З нападаючих, хто зараз виступає, мені дуже подобається Кіліан Мбаппе.

Мені подобається, що він завжди у пошуку, він спостерігає за грою, він спостерігає за своїм суперником та шукає свій шанс.

Він дуже швидкий, але що робить його ефективним, так це якість його рухів, той факт, що він може йти ліворуч чи праворуч і може бити будь-якою ногою, коли має можливість", — наводить слова Шевченка Football-Italia.

Раніше Шевченко розповів, кого б він запросив до свого тренерського штабу, якби очолив Мілан.