Україна

Футболіст отримав травму у вересні у матчі Кубку України проти Дніпра-1.

Півзахисник Полісся Олександр Назаренко відновився після травми та незабаром може повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба житомирського клубу.

23-річний українець повернувся до тренувань команди Юрія Калітвінцева.

Нагадаємо, Назаренко отримав травму у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Дніпра-1. Він мав перелом кістки колінного суглоба.

Нинішнього сезону Назаренко провів сім поєдинків, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Свій наступний матч Полісся проведе проти Металіста 1925. Гра відбудеться завтра, 11 листопада, о 15:00 за київським часом.