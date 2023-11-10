Футболіст отримав травму у вересні у матчі Кубку України проти Дніпра-1.
Олександр Назаренко, ФК Полісся
10 листопада 2023, 15:55
Півзахисник Полісся Олександр Назаренко відновився після травми та незабаром може повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба житомирського клубу.
23-річний українець повернувся до тренувань команди Юрія Калітвінцева.
Нагадаємо, Назаренко отримав травму у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Дніпра-1. Він мав перелом кістки колінного суглоба.
Нинішнього сезону Назаренко провів сім поєдинків, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.
Свій наступний матч Полісся проведе проти Металіста 1925. Гра відбудеться завтра, 11 листопада, о 15:00 за київським часом.