Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та Динамо Київ.

Криворізький Кривбас та київське Динамо зіграють поміж собою на стадіоні Гірник у рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), залучив до стартового складу Приходька до лінії атакувальних півзахисників, тоді як По зіграє на вістрі атаки.

Олександр Шовковський, на тлі поразки від донецького Шахтаря, використав із перших хвилин Царенка та Беніто в лінії атакувальних півзахисників, тоді як Ванат повернувся на вістря атаки.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Задерака, Приходько, Д. Кузик — По.

Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Семотюк, Вілівальд, Гончарук, Дебелко, Прінс, Вакулко, Устименко, Татарков, Кожушко.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Бражко, Шепелєв — Караваєв, Царенко, Беніто — Ванат.