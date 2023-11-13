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Керманич Кривбасу прокоментував поразку від Динамо Київ.

У чотирнадцятому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на власному полі поступився київському Динамо.

Кривбас — Динамо 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "біло-червоно-чорних" Юрій Вернидуб розповів про настрій усередині команди.

"Хотіли як завжди — перемогти, але футбол — спорт, хтось виграє, хтось — ні. Так сталось, що сьогодні ми зазнали третьої поразки в чемпіонаті, від Динамо — 0:2.

Але я все одно сказав хлопцям, щоб вони не опускали голови, а йшли далі з високо піднятими головами. Сьогодні в нас була непроста гра з грандом українського футболу, і вона давалась.

Погано, що ми пропустили ось так перший м’яч, але хотіли з перших хвилин будувати атаки та грати в атакувальний футбол і створювати моменти.

У нас це непогано виходило, але ось ця червона картка наші плани зламала. Однак навіть після того, як залишились в меншості, не били м’яч абикуди, усе одно прагнули грати у футбол, хотіли відігратися, але трохи чогось не вистачило. Але, найголовніше — ми не боялися грати у футбол.

Так, ми програли матч — 0:2, але не програли чемпіонат. Зіграно всього 14 турів, попереду ще багато матчів. Упевнений, якщо наша команда буде й далі грати з таким бажанням і дисципліною, то, думаю, у нас усе буде добре.

Вітаю Динамо. Нас, на жаль, сьогодні привітати нема з чим, але прийде час, вітатимуть і нас.

Із того, що ми побачили всім тренерським штабом, вважаємо, що червоної картки там не було. Але потім скажуть, що Вернидуб не вміє програвати. Я вмію програвати.

Але якщо на грі є VAR, то я не розумію, як судді могли не побачити деталей моменту, як вони не могли побачити, що Бескоровайний не грав у ноги. Ванат падав, малюва» і впорався з цим — честь і хвала, що йому пощастило. Але я не розумію, навіщо тоді VAR.

У цьому епізоді не те, що червоної, там і жовтої картки не було точно. І ніякого штрафного там не було. Але… вилучення. Нам довелося перебудовуватись.

Мінус один у такій грі — дуже важко. Повторюсь, ми продовжували грати, і грали непогано, створювали моменти. Нехай ця помилка залишиться на совісті арбітрів, які сьогодні працювали на матчі.

У Кожушка цього тижня були деякі нюанси, які не дозволили йому готуватись до гри на повну. Він пропустив декілька днів, не тренувався. Не стали ризикувати, а домовились, що він вийде на заміну, а По спробуємо з перших хвилин попереду.

Прінс? Він вийшов не так добре, як би хотілось. Він тільки набирає оптимальні кондиції. Йому ще потрібен час. Він — молодий гравець, у нього все попереду. Я дуже на нього розраховую.

Ви ж і самі бачили, вилучення центрального захисника, отже треба випускати іншого центрбека. Славу Рябова. Отже, зняли опорника — Приходька. Чому залишили на полі Бізіману та Іліча? Вважаю, вони виконують трохи більший обсяг роботи за Приходька. Ця заміна потрібна була заради команди, тому я обрав такий варіант.

Ви всі чекаєте чогось гостренького, щоб Вернидуб почав кричати, нервувати. Я навчився себе краще тримати в руках, і є люди, які мені в цьому допомагають. Що ж сьогодні, вийшло так, але треба це перетерпіти.

Із моїм прізвищем, Вернидуб, треба мати стержень. Я вмію програвати, але вмію й вигравати.

Але дуже хочу чогось досягти з Кривбасом. Нам усе по силам. Маючи такого президента, таке чудове керівництво. Ще хочу додати, що хочеться, аби скоріше закінчилась війна, й ми скоріше перемогли. Щоб Україна продовжила жити так, як ми того хочемо", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє в гостях проти закарпатського Миная.