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Керманич Руху прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Львівський Рух напередодні в гостьовому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв Чорноморець.

Чорноморець — Рух 2:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував успіх власного колективу.

"Рух задоволений перемогою, адже команда готувалась до серйозного матчу. Нам протистояв суперник, який грає в сучасний футбол. Наші гравці проявили характер, дякую їм за це. Зараз важливо перемагати у кожній грі, утім результат не повинен тиснути на молодь.

Ми завжди граємо в активний футбол і не будемо відходити від своїх принципів. У нас молода команда, яка зараз вчиться демонструвати якісну гру та діяти на полі з позиції сили, тиснути на свого суперника.

Практично у кожному матчі Рух має територіальну та ігрову перевагу. Але в кількох попередніх матчах були незадовільні результати через те, що молодість футболістів інколи призводить до нестабільності.

На жаль, вони повинні пройти через такі помилки, тільки тоді вони будуть прогресувати. Але я вдячний гравцям та сказав їм, що ми повинні грати в той футбол, який ми відпрацьовуємо на тренуваннях, і тоді вони будуть розвиватись.

Після пропущеного голу, у перерві я попросив хлопців, аби вони стійко сприйняли цю ситуацію, бо важливо, щоб вони не зламались психологічно.

Голи Чорноморця були нелогічними й не витікали з контексту гри. Але ми далі гнули свою лінію — буде якісна гра, то прийде й результат", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях проти київського Динамо.