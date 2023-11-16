Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тепер їх знову буде 23, а не 26.

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення, що на Євро-2024 заявка збірних буде з 23 футболістів. Нагадаємо, що раніше команди могли заявляти по 26 гравців.

Організація затвердила це рішення у регламенті проведення турніру.

Через пандемію коронавірусу, на чемпіонаті Європи-2020 та чемпіонаті світу-2022 було прийнято розширити заявку до 26 гравців.

Остаточну заявку на Євро-2024 збірні мають подати до 7 червня.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.