Німеччина

Розповідаємо про Марі-Луїзу Ету.

Боляче спостерігати за Уніоном цього сезону. За підсумками минулої кампанії берлінський клуб посів історичне четверте місце в Бундеслізі та вперше кваліфікувався до єврокубків — і одразу в групу Ліги чемпіонів. Але на цьому берлінська казка закінчилась. В цьому сезоні команда демонструє катастрофічні результати.

Кампанію-2023/24 Уніон розпочав з двох розгромних перемог в чемпіонаті (над Майнцем та Дармштадтом). А потім почалась чорна смуга, яка триває і по цей день. Команда програла 13 матчів у всіх турнірах, опустилась на останнє місце в Бундеслізі, вилетіла з Кубка Німеччини та має примарні шанси посісти хоча б третє місце в групі Ліги чемпіонів.

Минулими вихідними Уніон розгромно програв лідеру чемпіонату Баєру з рахунком 0:4. Після принизливої поразки терпець керівництва клубу увірвався. Тож було ухвалене рішення щодо звільнення головного тренера Урса Фішера.

Його місце поки зайняв наставник команди U-19 Марка Гроте. Асистенткою Гроте стала 32-річна дівчина, і такого у топлігах ще не було!

Її звуть Марі-Луїза Ета.

32-річна Ета (у дівоцтві Багехорн) раніше була футболісткою. Вона успішно виступала на позиції опорної півзахисниці в ФК Турбіні з Потсдама, з яким вигравала жіночу Лігу чемпіонів сезону-2009/2010, а також тричі ставала чемпіонкою Німеччини та двічі перемагала в Кубку. Крім того, Марі-Луїза грала за Гамбург та Вердер. У 26 років вона завершила кар'єру в бременському клубі.

На міжнародній арені Ета також має чим похвалитись: зі своєю збірною дівчина виграла чемпіонат Європи (до 17 років) 2008 року, що проходив у Швейцарії, ставала бронзовою призеркою юнацького чемпіонату світу 2008 року та перемагала на домашньому чемпіонаті світу (до 20 років).

Чоловік Ети Беньямін — колишній футболіст та тренер. Що цікаво, минулого тижня він втратив роботу. Беньямін тренував клуб четвертої ліги Вайхе, але через незадовільні результати коуча звільнили.

Після завершення кар'єри Марі-Луїза вирішила зайнятись тренерською діяльністю. Німкеня стала помічницею Беттін Вігманн у жіночій збірній Німеччини U-15. Потім почала самостійно тренувати команду Вердера того ж віку.

Отримати тренерську ліцензію для дівчини стало справжнім випробовуванням. Вона пройшла курс разом із колишнім помічником Гансі Фліка Дані Ролем. Перед тестом на профпридатність вона зазнавала сильного стресу: "Весь день я бігала з пульсом під 300 і зазнавала сильного тиску, тому що, природно, хотіла показати себе з кращого боку, і було кілька труднощів. Це був напружений день та гарний емоційний хаос".

Отримавши ліцензію необхідної категорії, Ета стала асистенткою Марко Гроте у чоловічій команді Уніону U-19. А коли тренер отримав підвищення, Марі-Луїзу він підтягнув у головну команду.

25 листопада Уніону належить зустрітись з Аугсбургом. Це буде перший випадок в історії європейських топ ліг, коли на бровці буде жінка-тренер. А через 4 дні вона дебютує в матчі Ліги чемпіонів. До речі, зустріч з Брагою буде визначальною для Уніона в контексті боротьби за євровесну.

Це не вперше, коли жінка є тренером у чоловічій команді. Так, у 1999 році Кароліна Мораче стала тренером Вітербезе, але цей досвід став для неї невдалим. Мораче звільнили, а після цього вона працювала лише з жінками.

Куди більш вдало тренувала Корін Діакр. Француженка працювала три сезони у Клермоні, де займала 12-те, 7-те та 12-те місця. Корін навіть визнали найкращим тренером сезону.

У липні 2023-го Форест Грін із четвертого дивізіону Англії вперше в історії британського футболу призначив головним тренером жінку – 39-річну Ханну Дінклі. Щоправда, призначення не виправдало себе.

Ви здивуєтесь, але жінка працювала навіть на Близькому Сході. З 2018-го до 2019-го сирійську команду Аль-Мухафаз тренувала Маха Джануд.