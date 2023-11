Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний дав майстер-клас з гри у захисті юним футболістам академії "вишень".

Компанію українцеві склала футболістка жіночої команди Борнмута Еббі Джонс.

Imagine being taught how to defend by Illia Zabarnyi and Abby Jones? 😍



Our Junior Cherries were recently given that opportunity 🙌 pic.twitter.com/dZ6PnHpn8E