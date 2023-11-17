Україна

Звернення Андрія Ярмоленка до російських окупантів.

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко записав звернення до російських спортсменів, а також закликав окупантів здаватись в полон, а не помирати за амбіції божевільного диктатора путіна.

"Російські спортсмени! Якщо ви хочете повернутися у світовий спорт, а не кататися на змагання у всілякі Сомалі, вам теж буде корисно хоча б непублічно агітувати своє оточення здаватися в полон, а не йти на забій в Україну. Чим довше ви мовчатимете, тим більша ймовірність, що вам до кінця кар'єри доведеться сидіти вдома.

Ті росіяни, які мають почуття самозбереження, які хочуть жити та не хочуть ставати гарматним м'ясом кремлівського діда, можуть звернутися до "Хочу жить", – сказав Ярмоленко на YouTube-каналі "Хочу жить".

Нагадаємо, Ярмоленко переніс операцію та вибув на чотири місяці.