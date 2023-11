Сьогодні вночі відбувся матч відбіркового циклу ЧС-2026, у якому збірна Аргентини поступилася Уругваю (0:2).

У матчі стався неприємний інцидент, який мав місце бути на 26 хвилині зустрічі.

У середині першого тайму між командами сталася сутичка, під час якої капітан аргентинської збірної Ліонель Мессі спершу штовхнув, а потім схопив за горло уругвайського захисника Матіаса Оліверу.

Not even a yellow card for Messi a.k.a Mr. Script but Casemiro got a ban for doing half of this.. Yet some fans call him their 🐐.. 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/YLJWtjHBa3