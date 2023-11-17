Незвичайна та досить агресивна поведінка аргентинського форварда.
Ліонель Мессі, Getty Images
17 листопада 2023, 10:13
Сьогодні вночі відбувся матч відбіркового циклу ЧС-2026, у якому збірна Аргентини поступилася Уругваю (0:2).
У матчі стався неприємний інцидент, який мав місце бути на 26 хвилині зустрічі.
У середині першого тайму між командами сталася сутичка, під час якої капітан аргентинської збірної Ліонель Мессі спершу штовхнув, а потім схопив за горло уругвайського захисника Матіаса Оліверу.
Примітно, що після агресивних дій аргентинця йому навіть не було виписано жовту картку.
Для Аргентини це була перша поразка у відборі ЧС-2026. Команда Ліонеля Скалоні продовжує лідирувати у відбірковій групі, випереджаючи Уругвай на два очки.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Уругвай.