Україна

Угода між сторонами була розірвана за обопільною згодою сторін.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Володимира Шарана.

Закарпатський клуб та 52-річний фахівець вирішили розірвати контракт за обопільною згодою сторін.

Керівництво клубу подякувало Шарану та його тренерському штабу за виконану роботу, а також нагадало, що саме під його керівництвом було встановлено рекорд — восьме місце в УПЛ за підсумками сезону-2022/23.

Разом із Шараном команду покинули його помічники – Вадим Чернишенко, Сергій Мізін, Ігор Лучкевич та клубний лікар Олег Темник.

Під керівництвом 52-річного українця Минай провів 44 матчі з 2022 року, у яких було дев'ять перемог, 15 нічиїх та 20 поразок.

Після 14 ігор Минай набрав лише шість очок і посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ.