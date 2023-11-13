Україна

Передостанній тур першого кола вийшов дуже яскравим.

Коли добре, то добре. Треба визнати, що 14-й тур Прем'єр-ліги навіть перевершив очікування. Майже у кожному матчі було на що подивитись – а це рідкість для листопадового футболу. Все-таки погода була такою, що, наприклад, Вернидуб залишив вiдкритими для повiтря лише очі, а запасні гравці Шахтаря розминалися в пуховиках. Проте на тлі такої погоди команди все-таки змогли порадувати футболом.

У матчі туру у Дніпра-1 виявилося менше проблем, ніж у Шахтаря

Ось як цікаво виходить. Європейські гранди першої величини цікавляться Судаковим, а не Пiхальонком. Рiзник теж очевидніший претендент на продаж у топ-лігу, ніж Волинець. Шахтар загалом у справі обіграє Барселону, тоді як Дніпро-1... Не згадуватимемо виліт від трнавського Спартака, зрозуміло, що з того часу команда сильно додала – але зрозуміло, що цей Дніпро-1 Барселону все одно не обіграє.

І при всьому цьому навіть очевидне везіння з першим голом не допомогло Шахтарю уникнути впевненої поразки. Сваток так спробував перехопити м'яч на початку гри, що виклав його ідеально на хід Сікану – і якою б класною не була комбінаційна атака “гірників”, почалася вона саме з цього. I тим не менш: Дніпро-1 переміг, і переміг впевнено.

По-перше, дійсно далася взнаки різниця в ігровій свіжості. З одинадцяти гравців, які розпочали матч проти команди Максимова, десять починали і проти команди Хаві (тільки Конопля замінив Гочолейшвілі) – і Дніпро-1 заграв із перевагою у другому таймі.

Але крім цієї очевидної проблеми, є одна не настільки очевидна. У Шахтаря просто дуже слабка оборона. Це смішно звучить після сухої перемоги над Барсою, але коли потрібно грати від себе та атакувати великими силами, це зовсім інша історія порівняно з грою на стримування, хай навіть і самого Левандовського. Конопля, Ракицький, Матвієнко – це три гравці, які у нинішній формі набагато більше допомагають атаці, ніж обороні. А без них залишається один Бондар, який також не бездоганний.

Як наслідок, Дніпро-1 просто розніс Шахтар, скориставшись його грубими помилками в обороні. Перший гол – Сарапія забули на кутовому, другий – Гуцуляка тримав один Ракицький, який не зміг завадити його удару. У третьому, звичайно, не все так однозначно, але там Лєднєву спочатку подарували дуже небезпечний штрафний. Пушич класно перебудував стиль гри команди, але за три тижні оборону не виправить жоден тренер.

Все це, втім, абсолютно не скасовує чудової гри Дніпра-1. Усі успіхи Максимова новому місці можна охарактеризувати одним дієсловом: розібрався. Зміг на перший план винести козирі, замаскувати все те, що команда слабка – і з кожним тижнем покращувати проблемні зони. В останніх дев'яти турах набрано 24 очки – це набагато краще за темп, який потрібен для чемпіонства.

Шовковський побив Кривбас його ж зброєю

Матч, який по вивісці цілком міг посперечатися з грою Дніпра-1 і Шахтаря, розчарував. Зрозуміло, що гра приречена на обговорення єдиного епізоду, але ще в рівних складах Стецьков просто подарував Ванату ідеальний гольовий момент. При другому взятті воріт так само грубо помилився Рябов – та й у тому самому епізоді оборона явно наварила.

Шовковський у дебютній грі у статусі головного тренера просто скористався тим, що Кривбас став дуже багато про себе думати. Достатньо було приділити час трансляції матчу трохи до стартового свистка, щоб зрозуміти: криворіжці розраховували саме переграти кризового суперника. Динамо і зіграло на контратаках: усі три ключові епізоди були зроблені на просторі.

Кожен має плести свою нитку, і спроби Кривбасу пограти у позиційну атаку призвели до того, що захисники команди виявилися просто безпорадними, коли від них потрібно було протистояти швидким атакам. Насамперед: Монзуль, наскільки я знаю фанатські теорії, вважається антидинамівською арбітресою? Вона була в цьому матчі на VAR – і, як мінімум, не скомандувала про необхідність скасування картки.

Епізод із видаленням у принципі не такий спірний, як здається. Ванат тікав віч-на-віч, Безкоровайний зіграв проти нього неакуратно – і це таке ж покарання за нестачу техніки, як і промах із забійної позиції. Дуже важливо розуміти: ні про яку “хоча б жовту” Безкоровайному навіть мови бути не може. Просто за правилами футболу: якщо фол був, це червона, якщо ні – звичайно, немає і будь-якої картки.

Шовковський добре почав: ідеально скористався тими ресурсами, що в нього були, і подарував напрочуд впевнену перемогу над лідером чемпіонату. Але, слово честі, навіть з першими висновками потрібно почекати хоча б до наступної гри. Її Динамо проводить удома проти Руху, і навіть це буде показовішим.

Ляп туру

Домашній матч з Металістом 1925 року для Полісся, у його нових статусі та формі, повинен бути обов'язковою програмою з набору очок. Але Бойко додав поєдинку нервів, дуже неакуратно зігравши ногами після пасу захисника.

Вайби Давида де Хеа , який теж дуже гарний на лінії, але погано грає ногами. Водночас можна відзначити і суперника. Металіст 1925 був найбільш явним автобусом ліги (хіба що Колос міг позмагатися) при Едмарі, але в перших матчах після його відходу почав найактивніше пресингувати. Металіст 1925 програв лише через спірний пенальті наприкінці, що стало приводом для Олега Голодюка сказати: “Потрібно відзначити клас суперника – ми грали проти дуже гарної команди, але й враховувати, що у них на полі сьогодні було на три людини більше”.

Дебюти туру

Шкода, що Катерина Монзуль у цьому турі обмежилася роботою на VAR у матчі Кривбасу та Динамо. Щоб 37,5% матчів туру у чоловічому футболі обслужили не арбітри, а арбітреси – це був би світовий рекорд.

Крістіна Козорог дебютувала у вищій лізі на матчі Оболоні та Ворскли:

А Софія Причина – на грі Зорі та ЛНЗ:

Повернення туру

Якщо про заміну Луческу на Шовковського написали всі футбольні та навіть нефутбольні ЗМІ, то Кривенцов пішов так само, як працював: гранично непомітно, тихо, нудно. Програш Маккабі в Лізі конференцій переповнив чашу терпіння керівництва настільки, що воно... вирішило тренувати саме.

На матч із ЛНЗ Зорю вивів Юрій Коваль, спортивний директор клубу протягом останніх шести років. Деякі фанати з гарною пам'яттю провели паралелі з тим, як після відходу зі збірної Олега Блохіна координатор збірної Михайло Фоменко шукав-шукав наступників, шукав-шукав – і не знайшов нікого краще за себе. Але тут є одна важлива різниця. Збірна, за всіх застережень, була, є і буде завидним місцем роботи для дуже багатьох тренерів – для Фоменка вже точно. А ось Зоря тут і зараз може бути не потрібною нікому.

Клуб просто летить у прірву. Дві відставки та втрата лідерів призвели до того, що про боротьбу за єврокубки вже не йдеться. Куди, якщо майже на екваторі сезону клуб йде на 14-му місці? А єврокубки були рятівним джерелом для луганців усі останні 9 років. Звідти вони й отримували гроші, там “світили” гравців, яких потім купував колись Сандерленд, а колись і Брюгге. У наступному сезоні нічого цього не буде – і такими темпами Зоря може піти шляхом Олімпіка...

Коваль, до речі, далеко не новачок у тренерській професії. Він працював головним тренером майже два десятки років: у Поліграфтехніці, Кривбасі, обох Нивах, Зірці, Олександрії та інших клубах, перш ніж осів у Зорі на адміністративній посаді. Але третій тренер за 12 турів команді не допоміг: команда на своєму полі програла ЛНЗ, причому вже до перерви мала програвати з розгромним рахунком.

Найцікавіше, що візуально Зоря виглядає краще, ніж у багато відрізків попередніх дев'яти років. Вона багато б'є, активно атакує. Але й випадковістю всі ці невдачі теж не назвеш: просто оборона у Зорі точно гірша за всі ці роки. Вже не те що стандартів Вернідуба, коли м'яч до Луніна долітав лише в чужій крові, немає – вже й про рівень Скрипника залишається лише мріяти. Батагов без Імерекова різко здав, із воротарем теж великі проблеми.

Зорю рятує тільки те, що...

Боротьба за виживання цього року ризикує бути дуже передбачуваною

Гра Олександрії та Вереса була класичним матчем за шість очок. Підопічні Ротаня не вигравали до цього матчу 11 попередніх турів – але Верес на їхньому полі не врятував навіть відбитий Когутом пенальті. Так само і Минай не врятувала навіть вкрай низька результативність Колоса: команда Вишняка спокійно забила пару після стандартів та впевнено перемогла.

Зорю, звичайно, лихоманить, але про її виліт навіть говорити смішно. Не зараз, так у другій частині сезону клуб додасть і принаймні місця у зоні прямого вильоту уникне. Олександрія, як бачимо, щойно збільшився відрив. Металіст 1925, ЛНЗ, Оболонь – усі ці команди просто виглядають набагато сильнішими. А ось Верес та Минай просто йдуть на дно. Перші без перемог вісім турів, інші – весь чемпіонат, і головне, що просвіт навіть не спостерігається.

Сейв туру

Так чи інакше, Когут класно парирував удар Джеованні:

Гол туру

І матч Чорноморця з Рухом також не обійшовся без скандалу. Безумовно, видалення Гучека за рахунку 2:1 спірне, і Рух придбав таку саму спірну перевагу. Але дуже мало хто розпорядився б цією перевагою так ефективно та ефектно, як Плюман. Потенціал гравців, які зараз у Руху, звичайно, приголомшливий.

Збірна туру

Тренер – Максимов (Дніпро-1)