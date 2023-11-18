Україна

Команди УПЛ заповнили міжнародну паузу спарингом між собою.

1Столична Оболонь та харківський Металіст 1925 скористалися міжнародною паузою, щоб провести контрольний матч між собою.

У спарингу, який пройшов у Бучі, перемога була за київською командою, у складі якої оформленим дублем відзначився Ростислав Тарануха. У харків'ян відзначився Абдулла Абдулаєв.

Також зазначимо, що на 68 хвилині Віталій Груша не реалізував пенальті після сейву Дениса Сидоренка.

Після 14 ігор Оболонь набрала 13 очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Металіста 1925 – 15 балів та 11 рядок.

Оболонь – Металіст 1925 2:1

Голи: Тарануха 27, 53 – Абдуллаєв 81.

Оболонь: Рибка (Федорівський, 31, Кичак, 61), Дубко, Приймак, Карась, Осман, Фатєєв, Слободян, Мороз (Даниленко, 76), Черненко (Мухаматгалєєв, 61), Тарануха (Лях, 61), Суханов.

Металіст 1925: Сидоренко (Потімков, 69), Жичиков, Безуглий (Курило, 46), Червак, Капінус (Коваленко, 64), Габелок (Кравченко, 64, Мартинюк, 69), Русин (Арі Моура, 46), Ткачук А. (Дмитренко, 46), Бичек (Чирук, 46), Ременюк (Абдуллаєв, 46), Сидоров (Борячук, 46).

На 68 хвилині Груша не реалізував пенальті (воротар).