Україна

Поєдинок третього туру УПЛ відбудеться у четвер, 7 грудня.

Перенесений поєдинок третього туру української Прем'єр-ліги між київським Динамо та харківським Металістом 1925 відбудеться цього року. Про це повідомляє прес-служба харків'ян.

Матч пройде у четвер, 7 грудня. Точний час стартового свистка буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, цей матч мав пройти на початку серпня, але був перенесений через участь "біло-синіх" у єврокубках.

Після 11 ігор Динамо набрало 19 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Металіста 1925 — 15 балів після 13 ігор та 11 рядок.