Поєдинок третього туру УПЛ відбудеться у четвер, 7 грудня.
Металіст 1925 - Динамо, dynamo.kiev.ua
15 листопада 2023, 12:10
Перенесений поєдинок третього туру української Прем'єр-ліги між київським Динамо та харківським Металістом 1925 відбудеться цього року. Про це повідомляє прес-служба харків'ян.
Матч пройде у четвер, 7 грудня. Точний час стартового свистка буде оголошено пізніше.
Нагадаємо, цей матч мав пройти на початку серпня, але був перенесений через участь "біло-синіх" у єврокубках.
Після 11 ігор Динамо набрало 19 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Металіста 1925 — 15 балів після 13 ігор та 11 рядок.