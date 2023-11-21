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Наставник закарпатської команди поділився своїми думками після перших тренувань із гравцями.

Головний тренер Минаю Желько Любенович прокоментував своє знайомство із закарпатським клубом після перших тренувань.

"В першу чергу хочу подякувати керівництву, яке створило для мене комфортні умови для тренувань. Мене дуже тепло зустріли на Закарпатті та йде гарний робочий процес – це приємно.

Звичайно, моє перше знайомство з командою відбулось через YouTube, де я переглядав матчі команди в УПЛ. Але коли побачив хлопців особисто, переконався, що це гарна команда й у цих футболістів є талант та данні, щоб продовжувати прогресувати та ставати краще. У Миная точно є майбутнє.

Двосторонка допомогла сформувати повну картину. Раніше, зрозуміло, її не було. Тепер мені буде набагато легше готувати команду до гри 15 туру проти Кривбасу в суботу.

Я намагаюсь через тренування та спілкування робити так, щоб напруги не було. Виходячи з того, що я бачу, вважаю, що мені вже вдалось цього досягти. У гравців немає тягаря за минули невдачі. Хлопці дійсно мали позбутись ось цього тиску від невдалої серії.

Мій адреналін заспокоївся з початком першого тренування. Хоча очікую, що в день матчу він знову підвищиться.

Все ж таки це особлива для мене особисто гра з двох причин. По-перше, дебютний матч як головного тренера Миная. По-друге, всі знають, хто саме тренує Кривбас. Для мене це по-справжньому принциповий матч. Я дуже радий, що знову побачусь з Юрієм Миколайовичем та всім його тренерським штабом. Ми підтримуємо зв’язок, тож я буду щасливий цій зустрічі. Але ж сподіваюсь, що після завершення матчу радіти буду я", - наводить слова Любеновича прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Минай – Кривбас відбудеться 25 листопада, о 13:00 за київським часом.

Після 14 ігор Минай посідає останнє місце у турнірній таблиці, набравши шість очок, а у Кривбасу – 27 балів та третій рядок.