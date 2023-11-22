Україна

Думка президента Динамо Ігоря Суркіса.

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував падіння рівня українського футболу через війну, яка розв'язала росія на території нашої держави.

"Будемо сподіватися, що ця війна закінчиться 100% нашою перемогою, а вже тоді будемо розвивати футбол. Головне, що ми його не втратили. Рівень такий, який був у 90-ті роки, все це ми вже проходили. Сподіваюся, футбол у нашій країні буде й надалі розвиватися та повернеться хоча б до того рівня, який був 5-8 років тому.



Сподіваюся, кожен президент клубу, який вкладає свої кошти, має розуміти, що потрібно робити, щоб футбол розвивався, адже від телебачення ми отримуємо 0, від реклами – 0. Колись, щоб вийти до півфіналу Кубка УЄФА ми мали перемогти харківський Металіст. Це був Футбол! Неважливо, хто переміг, важливо – що ми розвивали наш футбол, що на стадіонах були вболівальники. Ми вже чотири роки не бачимо фанатів. Нудьга на трибунах! Я розумію, що повернути вболівальників на стадіон можливо лише після нашої перемоги", — цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Раніше Ярмоленко звернувся до росіян через війну в Україні.